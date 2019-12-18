Ev yapımı sütlaç nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmez sütlü tatlıları arasında yer alan sütlaç herkes tarafından oldukça seviliyor. Sütlacın yapımı göründüğü kadar basit değil fakat lezzeti için denemeye değer nitelikte.. Eğer evinizde sütlaç tatlısını yapmadıysanız bu tarifi denemenizi isteriz. İşte ev usulü sütlaç tarifi

Ev usulü sütlaç malzemeler:

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynar su

2 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

Ev usulü sütlaç yapımı: