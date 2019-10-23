Gül içeren tüm ürünler cilde çok faydalıdır. Sizde kimyasal ürünler yerine cildinizi doğal ürünlerle temizlemek istiyorsanız evde kolay bir şekilde %100 doğal gül sabununuzu hazırlayabilirsiniz. Dışarıda satılan gül sabunlarının doğallığından şüpheliyseniz ve içiniz rahat etmiyorsa bu şekilde bir yol izlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Hazır gül sabunu; bulmak için özellikle ucuz olanlarını tercih etmemelisiniz; içerisinde katkı maddesi olanlar oldukça ucuz olmaktadır. Gerçek gül sabunu ise; fiyat olarak yüksek olması yapımının zor olmasından ve saf gül ile yapılmasından ileri gelir.
Gül Sabunu Tarifi
- 1 avuç gül yaprağı
- 200 damla doğal esans
- 2 çorba kaşığı gliserinli sabun bazı
Gül Sabunu Yapılışı:
- Gliserinli sabun bazını ocakta benmari usulü eritin.
- Eriyen sabun bazı içerisine gül yaprağını ve doğal esansı koyun ve 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.
- Hazırladığınız karışımı mumlu kapı üzerine dökün ve kurumasını bekleyin.
- Karışımın kuruması yaklaşık 3 gün sürebilmektedir.
- Kuruduğunda doğal gül sabununuzu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
- Dilerseniz sıvı haldeyken kalıplar alarak içerisinde de kurumasını sağlayabilirsiniz.
Doğal Gül Sabunu Faydaları
- Düzenli kullanıldığı takdirde cildin sıkılaşmasını sağlamaktadır.
- Ciltte fazladan oluşan sebumun alınmasına fayda sağlar.
- Ciltte dış etkenlerden dolayı biriken kir ve mikropları temizler.
- Cilde canlılık kazandırarak ferahlatır.
- Makyajı derinlemesine ciltten temizler.
- Kuru ciltlerin aşırı kurumasını engeller ve derinlemesine nemlendirir.
- Yağlı ciltlerde genişleyen gözeneklerin sıkılaşmasında yararlıdır.
- Hamilelikte oluşan cilt lekelerinin giderilmesine yardımcı olur.
- Cildi tahriş etmeden kırışık oluşumlarını da engellemektedir.
Gül sabunu kullanımı düzenli olarak uyguladığınız faydasını göreceksiniz. Her gün kullanmanız cildinizi diğer sabunlar gibi kurutmayacaktır. Bu yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Günden güne yarattığı etkiyi sizde gözlemleyebilirsiniz.
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