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Ev sahipleri dikkat! Evini göçmenlere kiralayanlara büyük ceza!

İstanbul'da, son 1 ay içerisinde kaçak göçmenlerin yaşadığı 11 farklı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 94 kaçak göçmen yakalanırken, evlerini göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine toplam 241 bin 956 lira ceza yazıldı

Giriş: 04.02.2023 - 12:00 | Güncelleme: ABONE OL
Ev sahipleri dikkat! Evini göçmenlere kiralayanlara büyük ceza! - Gündem haberleri
Ev sahipleri dikkat! Evini göçmenlere kiralayanlara büyük ceza!
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayı boyunca kaçak göçmenlerin kaldıkları tespit edilen Esenyurt ve Sultangazi ilçelerinde 11 ayrı eve operasyon düzenledi.

KOĞUŞ GİBİ RANZALAR KONULMUŞ

DHA'da yer alan habere göre operasyonda normalden daha fazla insanı barındırmak amacıyla koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu evlerde 94 kaçak göçmen yakalandı.

10 EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Göçmenler geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi´ne teslim edilirken evlerini kiraya veren 10 ev sahibi ise gözaltına alındı.

HER GÖÇMEN İÇİN 2 BİN 600 TL CEZA KESİLDİ

Ev sahipleri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişiye her bir göçmen için 2 bin 574 liradan toplam 241 bin 956 lira para cezası yazıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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