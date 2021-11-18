Ev sahibi hırsızlarla göz göze geldi

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SHOW Haber'den Burcu Ayyıldız'ın haberine göre; Arnavutköy'de yaşayan Saka ailesi, gündüz vakti soyuldu.

Bahçeden gelen sesleri fark eden Fatma Saka, pencerenin perdesini kaldırınca hırsızla göz göze geldi. "Bunlar bizi soyuyor" diye tepki gösterdi. Hırsızlar Saka ailesini görünce arabaya binip uzaklaştılar. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.