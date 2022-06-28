Ev konforunda ölçüm! Kan basıncı ve EKG eş zamanlı kaydediliyor

Üç erişkinden birinde görülen hipertansiyon, farkındalığı yüksek bir hastalık olmasına karşın tedavisinde hedeflenen başarıya ulaşılabilmiş değil. Bu noktada “Yarılar kuralı” adı verilen durum dikkat çekiyor.

Yarılar kuralı, hipertansiyon hastalarından sadece yarısının hastalığının farkında olduğu anlamına geliyor ve hastalığını bilenlerin yarısı ilaç kullanırken ilaç kullananların sadece yarısının kan basıncı düzeyi kılavuzlarca belirlenmiş hedef değerlerin içerisinde bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Hakan Karpuz, bu konuyla ilgili yorumunda, “Dünya üzerinde ölümlerin en sık nedeni olan hipertansiyon sinsi seyirli bir hastalık olup tanısı hala çoğunlukla inme, kalp krizi, kalp yetmezliği gibi sorunlara yol açtıktan sonra konuluyor” diyor.

HASTANE ÖLÇÜMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Bu noktada, farkındalığı artırarak riski azaltmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Karpuz, “Bunlardan biri ve en basiti, evde yapılan kan basıncı ölçümüdür. Hastalığın hem tanı hem de tedavi sürecinde, hedef değerlere ulaşıp ulaşılamadığının kontrolünde bu ölçümleri son derece değerli buluyoruz. Son kılavuzlar, evde yapılan ölçümlerle, hastane ölçümlerinin de önüne geçildiğini ve piyasaya sürülen yeni cihazlarla çok önemli veri ve avantajlar elde edildiğini gösteriyor. Bu cihazlar kan basıncı ve EKG’nin eş zamanlı olarak kaydedilebilmesi özellikleri ile hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de sağlık maliyetlerinin azaltılmasına katkı yapıyor” diyor.

ÇARPINTI İLE EŞ ZAMANLI EKG KAYDI

Evde kan basıncı ölçümü yapan cihazların başka avantajları da bulunuyor. Örneğin ritim bozukluklarının tespitinde çarpıntı ile eş zamanlı EKG kaydı alınması altın değerinde bulunuyor. Buna karşın birçok hastanın çarpıntıyı hissedip hastaneye başvurmasına kadar geçen süre, çarpıntı anındaki EKG’nin görülmesini güçleştiriyor.

Prof. Dr. Hakan Karpuz, evde kan basıncı ölçümü yapan cihazlarla bu çarpıntıların tespitinin de mümkün olabildiğini söylüyor ve “Bu ölçümde en önemli nokta, kişinin kan basıncı ölçüm kurallarına uyması ve kan basıncı ölçüm cihazının manşonunun koluna uygun olmasıdır” uyarısında bulunuyor.