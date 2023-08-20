Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı! - En son haberler

        Bursa'da ev hapsindeki kadın eski eşini bıçakladı! Küçük çocukları koruma altına alındı

        Bursa'da tam bir dehşet yaşandı. Kentte eski kayınpederini darp ettiği için ev hapsine çarptırılan Ülkü Akdemir, 3 yaşındaki çocuğunu hafta sonu için almaya gelen eski eşini bıçakladı. Gözaltına alınan Akdemir tutuklanırken ağır yaralanan Refik A. tedavi altına alındı. Annesiyle yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğu ise devlet korumasına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da, eski kayınpederi Halil A.’yı (74), darp ettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılan Ülkü Akdemir (39), kendisiyle birlikte zorunlu ev hapsi yaşayan 3 yaşındaki kızı P.A.A.’yı hafta sonu tatili için almaya gelen eski eşi Refik A.’yı (50) iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

        DHA'nın haberine göre Akdemir, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanırken, yaklaşık 3 aydır annesiyle ev hapsinde olduğu için dışarı çıkamayan, parkta oynayan arkadaşlarını evinin penceresinden izleyen P.A.A. ise devlet korumasına alındı.

        REKLAM

        Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce R.A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden de bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce ise eşinden ayrıldı. Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Eski kayınpederi Halil A., oğluna ait evrakı almak üzere, 17 Mayıs’ta Akdemir’in çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi.

        Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı, ardından da arbede yaşandı. Darp edilen Halil A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

        REKLAM

        VELAYETİ ANNESİNDE OLDUĞU İÇİN O DA EV HAPSİ YAŞIYORDU

        Bursa'da hiç bir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile birlikte velayeti kendisinde olan kızı P.A.A. zorunlu olarak ev hapsi çekmeye başladı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise dört duvar arasında geçirmeye başladı.

        Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçirirken, 5 Ağustos’ta, hafta sonu tatili için kendisini almaya gelen babası Refik A. ile annesi arasında yaşanan tartışmaya da tanık oldu. Akdemir, eski eşi ile kızına kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, Ülkü Akdemir, mutfaktan aldığı bıçakla Refik A.’yı iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Refik A. kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsinde olan Ülkü Akdemir gözaltına alındı. Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Küçük yaşta zorunlu olarak ev hapsi çeken P.A.A., velayeti kendisinde olan annesi tutuklanınca Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. P.A.A.'ya, pedagoglar tarafından psikolojik destek verildiği öğrenildi.

        #haberler
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa