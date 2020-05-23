Ev baklavası nasıl yapılır

Baklava nasıl yapılır? Mis gibi kokan tereyağının üzerinde gezdirildiği kimi zaman fıstıklısının yapıldığı kimi zaman cevizlisinin yapıldığı bu güzel lezzet Gaziantep’ten sofralarımıza gelmektedir. Marketten hazır alacağınız baklava yufkasıyla bunu yapabileceğiniz gibi elinizde kendiniz de açabilirsiniz. Ustasının elinde bir sanat eseri olan bu muhteşem lezzete gelin hep beraber yapalım.
Baklava Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 1,5 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı Ayçiçek yağı
- 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 1/3 su bardağı su
- 4 su bardağı un
Baklava Şerbeti için:
- 3,5 su bardağı un
- 3 su bardağı toz şeker
- ¼ adet limon suyu
- İçine Koymak için: 300 gram iri çekilmiş ceviz
- Açmak için: 1 su bardağı nişasta
- Araları için: 250 gram eritilmiş tereyağı
Baklava Tarifi Yapılışı:
- Un haricindeki bütün malzemeleri derin bir kabın içerisine koyun.
- Unu azar azar ilave edip yoğurmaya başlayın.
- Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
- Yoğurduğunuz hamurunuzun üzerine nemli bir bez örterek oda sıcaklığında bekletin.
- Derin bir tencere içerisinde su ve toz şekeri koyalım.
- Orta ateş üzerinde suyun içinde şeker tamamen eriyene kadar kaynatalım.
- Fokurdayınca üzerine limon suyunu ekleyip bir süre daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp oda sıcağında soğumaya bırakın.
- Dinlendirmiş olduğununuz hamurunuzu 20 eşit parçaya ayırarak üzerlerine nişasta serperek tepsinin büyüklüğünde incecik bir biçimde açın.
- Tepsiyi yağladıktan sonra yufkaları üst üstte koymaya başlayın ilk on katı bitirdiğinizde arasına eritilmiş tereyağını sürüp ceviz içlerini koyun.
- Geriye kalan on katıda bitirdikten sonra bıçakla baklava hamurunuza şekil verin. Artmış olan tereyağını gezdirin.
- Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkarttığınız baklava hamurunuza ılımış olan şerbetinizi ekleyin.
- Baklava şerbetini çektikten sonra dondurma veya kaymakla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Baklavanın Püf Noktası:
- Şerbetin ılık baklavanın sıcak olmasına özen gösterin.
- Dilerseniz yufkaları tek tek açmak yerine üst üstte koyup açabilirsiniz.
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