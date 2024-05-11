Eurovision yarışmacısı Bambie Thug, İsrail'e tepki gösterdi
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İrlanda'yı temsil eden Bambie Thug, Filistin kefiyesiyle röportaj verdi. Thug, İsrail'in yarışmaya katılımıyla ilgili, "Bu her şeyi gölgede bırakan, Eurovision'un olması gereken her şeye aykırı bir durum" değerlendirmesinde bulundu
Bambie Thug, İsveç'in Malmö kentinde bu akşam yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması öncesi düzenlenen etkinlikler kapsamında, Newstalk'a verdiği röportajda boynuna kefiye taktı ve İrlanda bayrakları taşıdı.
Filistin destekçisi Bambie Thug, İsrail'in yarışmanın finaline katılmaya hak kazandığı açıklandığında takımıyla ağladıklarını söyledi.
Bambie Thug, İsrail'in yarışmaya katılımıyla ilgili; "Bu her şeyi gölgede bırakan, Eurovision'un olması gereken her şeye aykırı bir durum" değerlendirmesinde bulundu.
FİLİSTİN'E DESTEK
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlandalı temsilcisi Bambie Thug, Filistin'e desteğini belirterek, "Filistin destekçisi olmak, antisemitik olduğum anlamına gelmiyor. Savaşa, işgale, baskıya, masum sivillerin ve çocukların öldürülmesine karşı olduğum anlamına geliyor" ifadesini kullanmıştı.
Bambie Thug, sosyal medya hesabından "Kalbim ve dualarım Filistin halkıyla" mesajını paylaşmıştı.
7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde yazdığı "Filistin'e Özgürlük" ve "Ateşkes" ifadelerinin silinmesi için Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) talepte bulunduğunu kaydetmişti.
EBU'DAN SANSÜR
Bambie Thug, ekibiyle bu isteğe karşı mücadele ettiklerini belirterek, nihayetinde "Ateşkes" yazısının kalması konusunda EBU yetkililerini ikna ettiklerini bildirmişti.
Ancak bir süre sonra EBU yetkililerinin bu yazının da silinmesi talebiyle geldiğini kaydeden Bambie Thug, paylaşımında; "Sahneye çıkışımdan yaklaşık bir saat önce bir iç toplantı yaptıklarını, 'ateşkes' ifadesinin artık kabul edilemez olduğunu ve bunu kaldırmazsam sahneye çıkmama izin verilmeyeceğini öğrendim" ifadesine yer vermişti.
Bambie Thug, adalet ve barış yanlısı olduğunu vurgulayarak, herkesin barınma, güvenlik, gıda, özgürlük ve şefkat hakkına sahip bulunması gerektiğini vurgulamıştı.