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        Haberler Dünya Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma: Şarkı sözlerinde 'Hamas' göndermesi

        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma: Şarkı sözlerinde 'Hamas' göndermesi

        Eurovision Şarkı Yarışması, sözlerinde İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara atıfta bulunduğu öne sürülen 'October Rain' adlı İsrail'e ait şarkıyı incelemeye aldı. Eurovision yetkilileri, şarkının diskalifiye olabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 22:03 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:03
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        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
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        İsrail'in Eden Golan tarafından seslendirilen "October Rain" adlı şarkısının içinde İsrail-Hamas çatışmalarına ilişkin sözler bulunduğu iddiasının ardından, şarkı diskalifiye olmakla karşı karşıya.

        Israel Hayom gazetesine göre, "Nefes alacak hava kalmadı" ve "Hepsi iyi çocuklardı, her biri" gibi dizeler içeren şarkı, Hamas'ın 7 Ekim'de bir açık hava müzik festivaline saldırı gerçekleştirdiği sırada sığınaklara saklanan insanlara gönderme yapıyor.

        Gazeteye göre şarkıda ayrıca savaşta ölenler için bir kod olan 'çiçeklere' de atıfta bulunuluyor. İsrail'in temsilcisi olan ulusal yayın kuruluşu Kan'dan bir kaynak, Reuters'a, sızan sözlerin doğru olduğunu teyit etti.

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        "Şarkı inceleme sürecinde"

        Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) yaptığı açıklamada, "Şarkı sözleri inceleme sürecinde. Nihai karar alınana kadar EBU ile yayıncı arasında gizli bir süreç devam edecek" dedi.

        EBU, "Bir şarkı herhangi bir nedenle kabul edilemez bulunursa, yayıncılara yarışma kuralları uyarınca yeni bir şarkı veya yeni sözler sunma fırsatı verilir" diye ekledi.

        Kan, konuyla ilgili olarak EBU ile "diyalog halinde" olduğunu söyledi.

        İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar Twitter'da yaptığı bir paylaşımda October Rain'in diskalifiye edilmesine yönelik herhangi bir kararın 'skandal' olacağını söyledi.

        Şarkının siyasi olduğunu reddeden Zohar, şarkının 'bugünlerde halkın ve ülkenin duygularına ses verdiğini' söyledi.

        Her yıl düzenlenen Eurovision yarışmasını İsrail dört kez kazandı.

        Bu yıl 7-11 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştirilecek olan Eurovision, kendisini siyasi olmayan bir etkinlik olarak tanımlıyor ve bu kuralı ihlal ettiği düşünülen yarışmacıları diskalifiye edebiliyor.

        Avrupa Yayın Birliği, 2022 yılında Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışmasından diskalifiye edildiğini açıklamıştı.

        Avrupa Yayın Birliği, Rusya’nın katılımının yarışmanın itibarını zedeleyeceği vurgusu yapmıştı.

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