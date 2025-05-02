Eurovision 2025 ne zaman? İşte 69. Eurovision şarkı yarışmasına dair merak edilenler!
69. Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek. 37 ülkenin katılacağı organizasyon, iki yarı final ve büyük finalle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Geçtiğimiz yıl "The Code" adlı şarkısıyla zafer kazanan Nemo'nun ardından gözler bu yılki performanslara çevrildi. Peki, Eurovision 2025 ne zaman? İşte 69. Eurovision şarkı yarışması sunucuları ve katılımcıları...
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Eurovision 2025 için geri sayım başladı; yarışma bu yıl İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Basel'de düzenlenecek olan etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla izlenecek. Müzik dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan Eurovision, 69. kez sahne ışıklarını yakmaya hazırlanıyor. İşte merak edilenler...
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EUROVİSİON 2025 NE ZAMAN?
2025 Eurovision yarışması büyük finali 17 Mayıs tarihinde olacak. İlk yarı final 13 Mayıs'ta, ikinci yarı final ise 15 Mayıs günü saat 22:00'de düzenlenecek.
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1. Yarı Final katılımcıları
1 - İzlanda
2 - Polonya
3 - Slovenya
4 - Estonya
5 - Ukrayna
6 - İsveç
7 - Portekiz
8 - Norveç
9 - Belçika
10 - Azerbaycan
11 - San Marino
12 - Arnavutluk
13 - Hollanda
14 - Hırvatistan
15 - Kıbrıs Cumhuriyeti
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2. Yarı Final katılımcıları
1 - Avustralya
2 - Karadağ
3 - İrlanda
4 - Letonya
5 - Ermenistan
6 - Avusturya
7 - Yunanistan
8 - Litvanya
9 - Malta
10 - Gürcistan
11 - Danimarka
12 - Çekya
13 - Lüksemburg
14 - İsrail
15 - Sırbistan
16 - Finlandiya
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EUROVİSİON SUNUCULARI
Bu sene Eurovision'u Hazel Brugger, Michelle Hunziker ve Sandra Studer sunacak. Halka açık final yayınını da St. Jakob-Park'tan Mélanie Freymond ve Sven Epiney aktaracak.