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        Haberler Bilgi Magazin Eurovision 2025 hangi kanalda, nereden izlenir? 69. Eurovision şarkı yarışması ikinci yarı final ve büyük final ne zaman, hangi gün?

        Eurovision şarkı yarışması ikinci yarı final ve büyük final ne zaman, hangi gün?

        Eurovision şarkı yarışması ikinci yarı final ve büyük final gündemdeki yerini aldı. 69. Eurovision Şarkı Yarışması, bu seneİsviçre'nin Basel kentinde düzenleniyor. Geçtiğimiz sene "The Code" adlı şarkısıyla zafer kazanan Nemo'nun ardından gözler bu yılki performanslara çevrildi. Peki, Eurovision 2025 hangi kanalda, nereden izlenir? 69. Eurovision şarkı yarışması ikinci yarı final ve büyük final ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 00:05 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:05
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        • 1

          İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Eurovision 2025'te birinci yarı finaller 13 Mayıs tarihinde gerçekleşti ve finale kalan ilk 10 ülke de kesinleşti. Slovenya, Azerbaycan, Belçika, Hırvatistan ve Kıbrıs elenerek finale veda ederken, ikinci yarı final ve büyük final tarihine ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, Eurovision finali ne zaman ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

        • 2

          EUROVİSİON İKİNCİ YARI FİNAL VE BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

          69. Eurovision yarışmasının ikinci yarı finali 15 Mayıs 2025 Perşembe saat 22:00'de, büyük final ise 17 Mayıs Cumartesi saat 22:00'de gerçekleştirilecek.

          13 Mayıs'taki ilk yarı finalde 10 ilke adını finale yazdırdı. İkinci yarı finalde de 10 ülke daha finale yükselecek. Ayrıca ''Büyük Beşli'' olarak isimlendirilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık ve beraberinde geçen yılın kazananı İsviçre de direkt olarak finalde şarkılarını seslendirecek.

        • 3

          İLK YARI FİNALİ KAZANAN ÜLKELER VE ŞARKILARI

          Norveç: Kyle Alessandro – Lighter

          Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm

          İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu

          İzlanda: VÆB – RÓA

          Hollanda: Claude – C’est La Vie

          Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA

          San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

          Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato

          Portekiz: NAPA – Deslocado

          Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

        • 4

          EUROVİSİON CANLI NASIL İZLENİR?

          2025 Eurovision şarkı yarışması canlı olarak ''Eurovision Song Contest'' adlı resmi Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

        • 5

          EUROVİSİON SUNUCULARI

          Bu sene Eurovision'u Hazel Brugger, Michelle Hunziker ve Sandra Studer sunacak. Halka açık final yayınını da St. Jakob-Park'tan Mélanie Freymond ve Sven Epiney aktaracak.

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