EuroLeague Final Four biletleri satışta!
THY EuroLeague Final Four müsabakalarının biletleri satışa çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri satışa sunuldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "www.f4tickets.com" internet sitesi üzerinden satışa çıktı.
Genel satışa çıkarılan biletlerin fiyatları, maç başına 74,75 ile 187,25 avro, 4 karşılaşmayı kapsayacak şekilde ise 299 ile 749 avro arasında değişiyor.
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yarı final maçları 23 Mayıs, final ve üçüncülük müsabakaları ise 25 Mayıs'ta oynanacak.