EuroLeague'de ayın MVP'si Wade Baldwin
THY EuroLeague'de mart ayının en değerli oyuncusu (MVP), İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin oldu.
THY EuroLeague'de mart ayının en değerli oyuncusu (MVP), İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Maccabi Playtika formasıyla martta oynadığı 5 maçta 18,4 sayı, 4 ribaunt, 4,6 asist, 1,4 top çalma ve 23,2 verimlilik puanı ortalamaları yakalayan Baldwin, ayın MVP'si seçildi.
Ligde 5. sezonunu geçiren 28 yaşındaki skorer oyuncu, kariyerinde ikinci kez bu ünvanı elde etti.