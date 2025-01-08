Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        47
        Fenerbahçe
        FB
        39
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        33
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        Beşiktaş
        BJK
        27
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de 20. hafta heyecanı! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 20. hafta heyecanı!

        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 20. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:18 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroLeague'de 20. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın ve 10 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko yarın, Anadolu Efes ise 10 Ocak'ta sahneye çıkacak.

        F.BAHÇE, ALBA BERLIN'İ AĞIRLAYACAK

        Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 18. ve son basamakta yer alan Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka, yarın saat 20.45'te başlayacak. Organizasyonda bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, haftaya 11 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 5. sırada girdi.

        ANADOLU EFES, LDLC ASVEL'İ KONUK EDECEK

        Lacivert-beyazlı takım, 15. basamakta bulunan Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, 10 Ocak Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Anadolu Efes, 9. sırada yer aldı.

        REKLAM

        ATAMAN VE OBRADOVIC'İN 24. RANDEVUSU

        Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı ve milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos AKTOR (Yunanistan), yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. OAKA'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.15'te başlayacak.

        Karşılaşma, Ergin Ataman ile Partizan'ın başantrenörlüğünü üstlenen Zeljko Obradovic'in rekabetine de sahne olacak.

        Ataman ile Obradovic'in çalıştırdığı takımlar, Avrupa'da 24. kez karşı karşıya gelecek. 1997'den bu yana oynanan söz konusu 23 maçın 16'sını Zeljko Obradovic yönetimindeki ekipler, 7'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı takımlar kazandı.

        MAÇ PROGRAMI

        THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        20.45 Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin (Almanya)

        21.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya)

        22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)

        10 Ocak Cuma:

        20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa)

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya)

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa)

        22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya)

        22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Habertürk Anasayfa