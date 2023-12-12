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        Haberler Spor Basketbol EuroCup EuroCup'ta Beşiktaş Emlakjet, Prometey Slobozhanske'ye konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        EuroCup'ta Beşiktaş Emlakjet, Prometey Slobozhanske'ye konuk oluyor

        Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Letonya temsilcisi Prometey Slobozhanske ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:03 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:03
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        Beşiktaş'ın rakibi Prometey Slobozhanske
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        BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, 11. hafta mücadelesinde yarın saat 20:00'de Letonya temsilcisi Prometey Slobozhanske'ye konuk olacak. Müsabaka Arena Riga Salonunda oynanacak.

        Grupta şu ana kadar oynadığı 10 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.

        Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Prometey Slobozhanske grupta altıncı sırada yer alıyor.

        İki ekip grup maçlarının ikinci haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 92-70 mağlup etmişti.

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