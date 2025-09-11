Eurobasket'te yarı final heyecanı! Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EuroBasket’te yarı final heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Almanya ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Dün gece Slovenya’yı 99-91 mağlup ederek üst üste yedinci galibiyetini alan Almanya, namağlup şekilde yarı finale yükseldi. Gürcistan’ı 93-79 ile geçen Finlandiya ise güçlü rakibiyle eşleşti. Basketbolseverler şimdi “Almanya – Finlandiya maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...
ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?
Almanya - Finlandiya yarı finali 12 Eylül Cuma günü 17.00'de oynanacak.
YARI FİNAL HANGİ KANALDA?
Finalisti belirleyecek kritik mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
GRUPTA KARŞILAŞTILAR
EuroBasket 2025 B grubunda bulunan Almanya ve Finlandiya grup aşamasının 5. ve son maçında karşı karşıya geldi.
Müsabakayı kazanan taraf 91-61'lik skorla Almanya oldu.