Eurobasket'te yarı final heyecanı! Almanya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket’te yarı final heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Almanya ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Dün gece Slovenya’yı 99-91 mağlup ederek üst üste yedinci galibiyetini alan Almanya, namağlup şekilde yarı finale yükseldi. Gürcistan’ı 93-79 ile geçen Finlandiya ise güçlü rakibiyle eşleşti. Basketbolseverler şimdi “Almanya – Finlandiya maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...