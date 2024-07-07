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        Haberler Bilgi Spor EURO2024 yarı finale yükselen takımlar kim? İşte, maç takvimi

        EURO2024 yarı finale yükselen takımlar kim? İşte, maç takvimi

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı yarı final maçları ile devam ediyor. Oynanan karşılaşmaların sonuçlanmasıyla üst tura yükselen takımlar netlik kazandı. Rakiplerini eleyen İspanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda adını yarı finale yazdırdı. İşte, yarı final maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 10:27 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:27
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        • 1

          EURO 2024’te çeyrek final mücadeleleri bugün oynanan iki maçın ardından tamamlandı. Milli takımımızın da Hollanda'ya 2-1 kaybetmesiyle Hollanda, Fransa, İngiltere ve İspanya adını yarı finale yazdırdı. İşte, kupaya dair merak edilenler ve ilgi çeken konular...

        • 2

          EURO 2024’te yarı final karşılaşmalarının takvimi şöyle:

          9 Temmuz Salı:

          22.00 İspanya - Fransa (Münih Arena)

          10 Temmuz Çarşamba:

          22.00 Hollanda – İngiltere (BVB Dortmund Stadyumu)

        • 3

          EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

          Avrupa Şampiyonası’nda yarı final maçları 9-10 Temmuz’da oynanacak. Çeyrek finalin son maçında ise Türkiye ve Hollanda karşı karşıya gelecek. EURO 2024’ün finali ise Berlin’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda 14 Temmuz’da oynanacak

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