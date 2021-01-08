Euro bölgesinde işsizlik beklentilerin altında kalarak Kasım ayında yüzde 8.3'e geriledi. Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat verilerine göre Euro kullanan ülkelerin işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 8.4 olmuştu. Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 8.5 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Aynı veri Kasım 2019'da yüzde 7.4 seviyesindeydi.

İşsiz sayısı Ekim ayına kıyasla 172,000 gerilerken bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1.425 milyon artış gösterdi. Genel işsizlik oranında görülen iyileşmeye zıt olarak 25 yaşın altındaki kişilerin işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 18'den 18.4'e yükseldi.