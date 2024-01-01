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        Haberler Ekonomi Para Euro 25 yaşında - Para Haberleri

        Euro 25 yaşında

        Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkilileri, Euro para biriminin 25'inci yıl dönümünü kutlamak adına ortak bir mesajı yayınladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:06
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        AB üye devletlerinin tek para birimi olarak 1 Ocak 1999´da kullanılmaya başlayan Euro 25´inci yıl dönümü için AB yetkilileri ortak bir kutlama mesajı yayınladı. Yetkililer arasında, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İrlanda Kamu Harcamaları ve Reformu Bakanı Paschal Donohoe, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola yer aldı.

        Ortak mesajda, Euro´nun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa´da ekonomik faydalardan yararlanmanın en önemli yolunun tek bir para birimine ihtiyaç duyulması üzerine kullanılmaya başlandığının altı çizildi. Mesajda, "Avrupa'nın meselesi her zaman ülkelerin tek başına çözemeyeceği sorunların çözümüne dayanıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra vizyon sahibi liderler, kıtamızda barışı sağlamanın tek yolunun ekonomilerimizi birleştirmek olduğunu anladılar. Birleşik bir Avrupa, zamanla bu barış temettüsünün yarattığı ekonomik faydalardan en iyi şekilde yararlanmak için tek bir para birimine ihtiyaç duyacaktır fikriyle 25 yıl önce, 1 Ocak 1999'da bu proje gerçeğe dönüştü. Bugün, euro bize sadelik, istikrar ve egemenlik kazandıran günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası" ifadelerine yer verildi.

        Dönemin gündeminde yer alan kriz ortamında ortaya çıkan Euro için şu ifadeler kullanıldı:

        "Fiyatları kolayca karşılaştırabilen, ticaret yapabilen ve seyahat edebilen Avrupalı

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