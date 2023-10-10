EURO 2032 için stat kriterleri neler? Beşiktaş Stadı listede neden yer almadı? İşte o listenin perde arkası
Rüya sonunda gerçek oldu ve Türkiye, İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliğini kazandı. Dev organizasyon için gözler TFF'nin UEFA'ya bildireceği statlara çevrilirken Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun listede neden yer almadığı da merak konusu oldu. İşte EURO 2032 için belirlenen statlarda aranan kriterler ve favoriler...
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali gerçekleşti... Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonasına aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.
UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.
GÖZLER STATLARA ÇEVRİLDİ
Resmi açıklamanın ardından en fazla merak edilen konuların başında ise Türkiye'nin hangi şehir ve statlarla ev sahibi olacağı geliyor.
EURO 2032'ye ilk olarak tek başına aday olan Türkiye, organizasyon için 10 stat belirlemişti. Ancak İtalya ile ortaklığın ardından bu sayının 5'e inmesi gerekiyor. TFF, bu konuada 2026'ya kadar 5 stadı belirleyecek.
Listede yer alan 10 stat ise şunlar oldu:
- Atatürk Olimpiyat Stadı
- İstanbul Rams Park
- İstanbul Ülker Stadı
- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadyumu
- Konya BŞB Stadyumu
- Bursa BŞB Stadyumu
- Trabzon Papara Park
- Antalya Corendon Airlines Park
- Eskişehir Atatük Stadyumu
- Gaziantep Kalyon Stadyumu
BEŞİKTAŞ TÜPRAŞ STADYUMU NEDEN YOK? İŞTE KRİTERLER...
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun listede olmaması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Ancak TFF'nin bu seçimleri yapmasında UEFA'nın şampiyona için belirlediği kriterler etkili oldu. UEFA'nın 10 stat için istedikleri şöyle:
- En az 60 bin net koltuk kapasiteli minimum bir stat
- En az 50 bin net koltuk kapasiteli minimum bir, tercihen 2 stat
- En az 40 bin net koltuk kapasiteli minimum 4 stat
- En az 30 bin net koltuk kapasiteli minimum 3 stat
Bunun yanı sıra aynı şehirden stat limit var. Bu nedenle Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında İstanbul'dan sadece bir stat daha eklenecek. Atatürk Olimpiyat Stadı, Türkiye'nin en büyüğü olarak açılış ya da final maçına ev sahipliği yapacak.
Tüpraş Stadı da 41.903 kişilik kapasitesi nedeniyle RAMS Park ve Ülker Stadı'nın gerisinde olduğu için İstanbul listesinde yer bulamadı.
AVRUPA YA DA KONFERANS LİGİ FİNALİ DOLMABAHÇE'DE!
Buna karşılık TFF, 2026-2027 sezonu Avrupa ya da Konferans Ligi finali için Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu aday gösterdi. Bu iki turnuva için de henüz aday bulunmuyor. İki finalden birine Dolmabahçe ev sahipliği yapacak.
RAMS PARK MI, ÜLKER STADI MI?
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı dışında RAMS Park ve Ülker Stadı adaylar arasında. Bu iki stadın ise farklı avantajları ve dezavantajları var. RAMS Park, kapasite ve otoparkıyla Kadıköy'ün önünde.
Ancak Ülker Stadı da toplu ulaşım kolaylığı ve etrafındaki etkinlik alanlarıyla öne çıkıyor. Ancak Kadıköy'ün en büyük handikabı UEFA maçlarında yayın ekibi TIR'ları için park sorununun bulunması. Bunun organizasyonun rahatlığı için çözülmesi gerek.
ANADOLU'DA FAVORİ 3 ŞEHİR
İstanbul'da durum böyleyken TFF'nin Anadolu'da ise 3 favorisi var. Ankara, Eskişehir ve Konya hızlı tren imkanı nedeniyle öne çıkan şehirler. TFF, diğer şehirleri de değerlendirip kesin kararını UEFA'ya iletecek.