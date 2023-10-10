Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım EURO 2032 için stat kriterleri neler? Beşiktaş Stadı listede neden yer almadı? İşte o listenin perde arkası - Futbol Haberleri

        EURO 2032 için stat kriterleri neler? Beşiktaş Stadı listede neden yer almadı? İşte o listenin perde arkası

        Rüya sonunda gerçek oldu ve Türkiye, İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliğini kazandı. Dev organizasyon için gözler TFF'nin UEFA'ya bildireceği statlara çevrilirken Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun listede neden yer almadığı da merak konusu oldu. İşte EURO 2032 için belirlenen statlarda aranan kriterler ve favoriler...

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 10.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        ABONE OL
        ABONE OL

        2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali gerçekleşti... Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonasına aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

        UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

        GÖZLER STATLARA ÇEVRİLDİ

        Resmi açıklamanın ardından en fazla merak edilen konuların başında ise Türkiye'nin hangi şehir ve statlarla ev sahibi olacağı geliyor.

        REKLAM

        EURO 2032'ye ilk olarak tek başına aday olan Türkiye, organizasyon için 10 stat belirlemişti. Ancak İtalya ile ortaklığın ardından bu sayının 5'e inmesi gerekiyor. TFF, bu konuada 2026'ya kadar 5 stadı belirleyecek.

        Listede yer alan 10 stat ise şunlar oldu:

        - Atatürk Olimpiyat Stadı

        - İstanbul Rams Park

        - İstanbul Ülker Stadı

        - Ankara Yeni 19 Mayıs Stadyumu

        - Konya BŞB Stadyumu

        - Bursa BŞB Stadyumu

        - Trabzon Papara Park

        - Antalya Corendon Airlines Park

        - Eskişehir Atatük Stadyumu

        - Gaziantep Kalyon Stadyumu

        BEŞİKTAŞ TÜPRAŞ STADYUMU NEDEN YOK? İŞTE KRİTERLER...

        Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun listede olmaması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Ancak TFF'nin bu seçimleri yapmasında UEFA'nın şampiyona için belirlediği kriterler etkili oldu. UEFA'nın 10 stat için istedikleri şöyle:

        - En az 60 bin net koltuk kapasiteli minimum bir stat

        - En az 50 bin net koltuk kapasiteli minimum bir, tercihen 2 stat

        - En az 40 bin net koltuk kapasiteli minimum 4 stat

        - En az 30 bin net koltuk kapasiteli minimum 3 stat

        Bunun yanı sıra aynı şehirden stat limit var. Bu nedenle Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında İstanbul'dan sadece bir stat daha eklenecek. Atatürk Olimpiyat Stadı, Türkiye'nin en büyüğü olarak açılış ya da final maçına ev sahipliği yapacak.

        REKLAM

        Tüpraş Stadı da 41.903 kişilik kapasitesi nedeniyle RAMS Park ve Ülker Stadı'nın gerisinde olduğu için İstanbul listesinde yer bulamadı.

        AVRUPA YA DA KONFERANS LİGİ FİNALİ DOLMABAHÇE'DE!

        Buna karşılık TFF, 2026-2027 sezonu Avrupa ya da Konferans Ligi finali için Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nu aday gösterdi. Bu iki turnuva için de henüz aday bulunmuyor. İki finalden birine Dolmabahçe ev sahipliği yapacak.

        RAMS PARK MI, ÜLKER STADI MI?

        İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı dışında RAMS Park ve Ülker Stadı adaylar arasında. Bu iki stadın ise farklı avantajları ve dezavantajları var. RAMS Park, kapasite ve otoparkıyla Kadıköy'ün önünde.

        Ancak Ülker Stadı da toplu ulaşım kolaylığı ve etrafındaki etkinlik alanlarıyla öne çıkıyor. Ancak Kadıköy'ün en büyük handikabı UEFA maçlarında yayın ekibi TIR'ları için park sorununun bulunması. Bunun organizasyonun rahatlığı için çözülmesi gerek.

        ANADOLU'DA FAVORİ 3 ŞEHİR

        İstanbul'da durum böyleyken TFF'nin Anadolu'da ise 3 favorisi var. Ankara, Eskişehir ve Konya hızlı tren imkanı nedeniyle öne çıkan şehirler. TFF, diğer şehirleri de değerlendirip kesin kararını UEFA'ya iletecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü
        Lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Habertürk Anasayfa