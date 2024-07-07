Finale adım adım yaklaşılırken A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2024 macerası çeyrek finalde tamamlandı. Türkiye Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maç sonucu ile Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman ve nerede olacak? İşte EURO 2024 yarı final ve final maç tarihleri...