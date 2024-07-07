Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 yarı final maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte EURO 2024 yarı final eşleşmeleri ve maç programı

        EURO 2024 yarı final maç takvimi: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak?

        EURO 2024 yarı final maç tarihleri 2024 netlik kazandı. A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Böylelikle Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti. Peki, yarı final maçları ne zaman, nerede ve saat kaçta oynanacak? İşte EURO 2024 yarı final ve final maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Finale adım adım yaklaşılırken A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2024 macerası çeyrek finalde tamamlandı. Türkiye Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maç sonucu ile Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman ve nerede olacak? İşte EURO 2024 yarı final ve final maç tarihleri...

        • 2

          EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

          EURO 2024 yarı final maçları 9, 10 Temmuz'da oynanacak. Final maçı ise 14 Haziran'da oynanacak.

        • 3

          HOLLANDA'NIN RAKİBİ İNGİLTERE!

          A Milli Takımımızı 2-1 yenen Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti.

        • 4

          EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ VE MAÇ PROGRAMI

          Fransa, yarı finalde İspanya ile karşılaşacak. İspanya-Fransa mücadelesi, 9 Temmuz Salı günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

        • 5

          Hollanda yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hollanda - İngiltere yarı final maçı 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        "İyi ki varsınız"
        "İyi ki varsınız"
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Habertürk Anasayfa