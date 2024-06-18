EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Polonya ile Hollanda, Avusturya ile de Fransa karşı karşıya geldi.
Grubun ilk maçında Polonya ile Hollanda, Hamburg'taki Volkspark'ta karşılaştı.
Hollanda, rakibini Cody Gakpo ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup ederken, Polonya'nın tek golünü Adam Buksa kaydetti.
Günün ikinci maçında ise Avusturya ile Fransa, Düsseldorf Arena'da kozlarını paylaştı. Fransa, rakibini Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.
PUAN DURUMU
D Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:
İKİNCİ MAÇLARIN PROGRAMI
D Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:
21 Haziran Cuma:
19.00 Polonya-Avusturya (Olympiastadion)
22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)