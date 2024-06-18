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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 00:35 Güncelleme: 18.06.2024 - 00:35
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        EURO 2024'te D Grubu ilk maçları tamamlandı!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Polonya ile Hollanda, Avusturya ile de Fransa karşı karşıya geldi.

        Grubun ilk maçında Polonya ile Hollanda, Hamburg'taki Volkspark'ta karşılaştı.

        Hollanda, rakibini Cody Gakpo ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup ederken, Polonya'nın tek golünü Adam Buksa kaydetti.

        Günün ikinci maçında ise Avusturya ile Fransa, Düsseldorf Arena'da kozlarını paylaştı. Fransa, rakibini Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

        PUAN DURUMU

        D Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

        Takım Maç G B M A Y AV Puan
        Hollanda 1 1 2 1 1 3
        Fransa 1 1 1 1 3
        Polonya 1 1 1 2 -1
        Avusturya 1 1 1 -1

        İKİNCİ MAÇLARIN PROGRAMI

        D Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

        21 Haziran Cuma:

        19.00 Polonya-Avusturya (Olympiastadion)

        22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)

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