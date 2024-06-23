14 Haziran tarihinde başlayan EURO 2024 heyecanı grup maçları ile devam ediyor. Grup aşamasında son maçlar oynanırken, grup maçlarının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki ,"Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları ne zaman bitiyor? EURO 2024 finali ne zaman?" İşte Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final tarihi...