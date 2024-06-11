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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 E Grubu: Ukrayna'yı tanıyalım! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 E Grubu: Ukrayna'yı tanıyalım!

        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Ukrayna Milli Takımı, dengeli gözüken gruptan çıkarak üst turları zorlamaya çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:50
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        EURO 2024 E Grubu: Ukrayna'yı tanıyalım!
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        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Ukrayna Milli Takımı, dengeli gözüken gruptan çıkarak üst turları zorlamaya çalışacak.

        E Grubu'nda Slovakya, Belçika ve Romanya ile mücadele edecek Ukrayna'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        Eski Ukraynalı futbolcu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna, elemelerde İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele etti.

        Elemelerde zorlu C Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Ukrayna, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı.

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        Play-off yarı finalinde Bosna Hersek'i 2-1 yenen Ukrayna, finalde de İzlanda'yı aynı skorla geçerek Almanya bileti aldı.

        Eleme grubu ve play-off maçlarında rakip ağları 15 kez havalandıran ve kalesinde 10 gol gören Ukrayna, şu sonuçları aldı:

        İngiltere-Ukrayna: 2-0

        Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3

        Ukrayna-Malta: 1-0

        Ukrayna-İngiltere: 1-1

        İtalya-Ukrayna: 2-1

        Ukrayna-Kuzey Makedonya: 2-0

        Malta-Ukrayna: 1-3

        Ukrayna-İtalya: 0-0

        Bosna Hersek-Ukrayna: 1-2

        Ukrayna-İzlanda: 2-1

        UKRAYNA TAKIM OYUNUNA GÜVENİYOR

        Ukrayna, mücadeleci kadro yapısı ve sahaya yansıttığı takım oyunuyla dikkati çekiyor.

        Kadro kalitesi bakımından güç dengesi bulunan takımlara karşı sonuç almakta zorlanmayan Ukrayna, EURO 2024'te yer aldığı dengeli grubun avantajını kullanmaya çalışacak.

        Kaptan Andriy Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nın en önemli kozları arasında bulunuyor. Yarmolenko, Ukrayna formasıyla iki gol daha atması halinde 48 golle milli takımın en skorer oyuncusu Andriy Shevchenko'yu da yakalayacak.

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        İspanya ekibi Girona'nın bu sezon gösterdiği başarılı performansın mimarlarından Artem Dovbyk ve Valencia'dan Roman Yaremchuk da Ukrayna'nın gol yollarında güvendiği isimler olarak göze çarpıyor.

        Kanatlarda, Chelsea'ye astronomik bonservis bedeliyle transfer olan Mykhailo Mudryk ve Arsenal'dan Oleksandr Zinchenko, orta sahada ise bir diğer Gironalı Viktor Tsygankov takımın etkili oyuncuları arasında yer alıyor.

        ADAY KADROSU

        Kaleci: Andriy Lunin (Real Madrid), Anatoliy Trubin (Benfica), Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev)

        Defans: Yukhym Konoplya (Shakhtar Donetsk), Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Mykola Matvienko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Everton), Maksym Taloverov (LASK), Illia Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Svatok (Dnipro)

        Orta saha: Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Sergiy Sydorchuk (Westerlo), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Mykhailo Mudryk (Chelsea), Viktor Tsygankov (Girona), Oleksandr Zinchenko (Arsenal)

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        Forvet: Artem Dovbyk (Girona), Roman Yaremchuk (Valencia), Vladyslav Vanat (Dinamo Kiev)

        TURNUVA GEÇMİŞİ

        Şampiyonada daha önce 3 kez yer alan Ukrayna Milli Takımı, en büyük başarısını 2020'de çeyrek final oynayarak elde etti.

        Katıldığı diğer iki turnuvaya gruplarda veda eden Ukrayna, kupa tarihinde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Ukrayna, 19 gol yedi.

        Ukrayna'nın turnuva geçmişi şöyle:

        2012 - Grup aşaması

        2016 - Grup aşaması

        2020 - Çeyrek final

        MAÇ TAKVİMİ

        Ukrayna'nın EURO 2024 E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

        17 Haziran Pazartesi:

        16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena-Münih)

        21 Haziran Cuma:

        16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena-Düsseldorf)

        26 Haziran Çarşamba:

        19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena-Stuttgart)

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