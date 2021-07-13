Finalde İngiltere´yi penaltılar sonucunda eleyerek kupanın sahibi olan İtalya´dan 5 oyuncu kadroda kendisine yer bulurken, finalist İngiltere´de ise 3 oyuncu en iyi 11´e girmeyi başardı. EURO 2020´nin resmi internet sitesinden açıklanan ve UEFA´nın teknik gözlemciler ekibi tarafından belirlenen ilk 11´de yer alan isimler şu şekilde:

Gianluigi Donnarumma (İtalya), Kyle Walker (İngiltere), Leonardo Bonucci (İtalya), Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Spinazzola (İtalya), Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya), Federico Chiesa (İtalya), Raheem Sterling (İngiltere), Romelu Lukaku (Belçika)