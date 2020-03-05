Yeni tip koronavirüs (Kovid-19),Avrupa'da hızla yayılırken en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. A Milli Futbol Takımımızın da mücadele edeceği EURO 2020'nin (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) ev sahibi ülkeleri arasında yer alan İtalya'da maçların ne olacağı ise merak konusu oldu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının 148'e yükseldiği İtalya'yla ilgili konuya dair açıklama geldi. Roma Belediyesinin spor ve gençlik politikalarından sorumlu meclis üyesi Daniele Frongia, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçı hazırlıklarına devam ettiklerini, ülkelerinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle şampiyonaya yönelik erteleme gibi bir senaryonun gündemlerinde olmadığını söyledi.

EURO 2020'nin ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Ceferin, "Koronavirüs ciddi bir durum. Başa çıkmamız gereken durumlardan bir tanesi, birçok organizasyon yapıyoruz. Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim" dedi.

"ŞU ANDA ENDİŞELİ DEĞİLİZ"

Maçların seyircisiz oyanmasının gündeme gelip gelmeyeceği sorulurken, "Bu konuda kendimize güveniyoruz, şu anda endişeli değiliz. Seyircisiz oynama konusunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü her şeyin aynen planlandığı gibi olacağından eminiz. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirseniz sakin olursunuz ve panik yapmadan ciddi bir şekilde ilerleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ülkede koronavirüs dolayısıyla yaşanan endişeli günlerin aksine herhangi bir alternatif çalışma içinde olmadıklarını dile getiren Frongia, "Hazırlıklarımız devam ediyor. İlerlemeye devam ediyoruz. Bugünle beraber 100 günden az kaldı şampiyonaya. Açılış maçı yaklaştıkça başka etkinliklerimiz de olacak. 11 Haziran günü halk konseriyle bu önemli etkinliğe başlangıcımızı yapacağız." diye konuştu. UEFA'nın ilk kez düzenleyeceği bir formatla Avrupa'daki 12 kentin ev sahipliği yapacağı şampiyonada, Roma da ev sahibi kentler arasında yer alıyor.

İtalya’da açıklanan son verilere göre Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükselirken, salgının hızla yayılması sebebiyle Birinci Futbol Ligi Serie A'da ve İtalya Kupası'nda çok sayıda maçın ertelenmesi, İtalyan ve uluslararası spor kamuoyunda Avrupa Şampiyonası'nın da zamanında başlayıp, başlamayacağı tartışmalarına yol açmıştı.

MİLLİLERİN EURO 2020 MAÇ TAKVİMİ

EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Milliler, ikinci ve üçüncü maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Galler, 21 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da ise İsviçre ile karşılaşacak.