Euro 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, ilk puanlarını almak için gözünü İsviçre maçına dikti. Peki milli takımımız kaçıncı sırada? İşte Türkiye puan durumu...
Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu
1- İtalya / 6 puan
2- Galler / 4 puan
3- İsviçre / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan
Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?
■ Takımlar arasındaki gol averajı
■ Takımlar arasında atılan gol sayısı
■ Gruptaki gol averajı
■ Grupta atılan gol sayısı
■ Fair-Play puanı
■ Elemeler genel sıralama
En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?
■ En çok puan toplayana
■ Gol averajına
■ Atılan gol sayısına
■ Fair-Play puanına
■ Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)
Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Gök Mavililer'in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.
24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.
EURO 2020 A Grubu fikstürü
11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya 3-0 İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
EURO 2020 gruplarda kaç takım üst tura yükselecek?
Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar direkt olarak üst tura yükselirken, 6 grupta 3. sırayı alan en iyi 4 takım da üst tura yükselme başarısı gösterecek.
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