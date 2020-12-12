MasterChef Türkiye bu hafta Konya'da! Konya'nın meşhur yemeği etliekmek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, etliekmek nasıl yapılır? Etliekmek malzemeleri nelerdir? İşte etliekmek tarifi...
ETLİEKMEK MALZEMELER
- 400 gr yağlı koyun kıyması
- 100 gr soğan
- 2 yemek kaşığı kuyruk yağı veya iç yağı (et yağsız ise)
- 50 gram kıyılmış domates
- 25 gram kıl biber
- 1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
- Yeterince tuz
Hamuru için:
- 500 gram un
- 1 yemek yaş maya
- 400 gr ılık su
- 1 tk tuz
Açmak için:
Tepsiyi yağlamak için:
- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
ETLİ EKMEK NASIL YAPILIR?
- Yaş mayayı bir su bardağı ılık suyla karıştırarak eritin ve derin bir kaba aktarın. Tuzu ve elenmiş unu katıp kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun.
- Hamuru mayalanıp dinlenmesi için 1 saat kadar bekletin. Mayalanmış hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın.
- Diğer taraftan, içini hazırlamak için; kıyma, çok ince doğranmış soğan yumuşamış yağ, maydanoz, tuz, kimyon ve yenibaharı derin bir kapta karıştırın.
- Üzerine kabuğu soyulup çok ince kıyılmış domates ve Konya'nın ünlü kıl biberini ekleyip iyice karıştırıp, yoğurun.
- Mayalanmış hamur parçalarını tezgahta küçük tabak büyüklüğünde yuvarlaklar halinde açın.
- İçlerine hazırladığınız etli harçtan koyup uçlarından çekerek kayık şekli verin.
- Uzun şekildeki hamurları yarım saat daha dinlendirin, iyice kabaran pideleri hafif un serpilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
- Etli ekmekleri 5 dakika önceden ısıtıp 220 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında kenarları sarı - kahverengi oluncaya kadar 10-12 dakika pişirin.
Afiyet olsun...
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