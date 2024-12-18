Etli kapuska tarifi: Etli kapuska yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kapuska besin değeri oldukça yüksek bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarının vazgeçilmezi kapuska, tam anlamıyla bir şifa deposu. Hastalıklardan korunmak için, kapuskanızı limon suyu ve acı biberle taçlandırabilirsiniz. Etli kapuska malzemeleri nelerdir? Etli kapuska tarifi nasıldır? Etli kapuska nasıl yapılır? Etli kapuska yapımı nasıldır? İşte, merak edilen detaylar.

REKLAM advertisement1 Etli Kapuska Malzemeleri Et, kapuska yemeğinin püf noktasıdır. Etin verdiği lezzet, lahananın yumuşaklığıyla birleşmekte ve ortaya karşı konulamaz bir lezzet çıkarmaktadır. Kimileri zeytinyağlı kapuska tercih etse de, etli kapuskanın lezzetinin bir başka olduğu aşikârdır. Hem içeriğindeki proteinle, hem de lahananın enfes aromasıyla besleyici bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Etli kapuska malzemelerini ve tarifini öğrenmek için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

REKLAM Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 38 dakika Malzemeler 1 kilogram lahana

400 gram kuşbaşı et

1 yemek kaşığı (tepeleme) domates salçası

1 adet orta boy kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su

1 tutam tuz

1 tutam pul biber Etli Kapuska Tarifi Etli kapuska tarifinde dikkat edilmesi gereken ilk detay lahana seçimidir. Çok sert bir lahana kullanmak, etli kapuskanın pişirme süresini uzatabilir. Bu sebeple yumuşak lahana seçmeye özen göstermek gerekir. İşte, etli kapuska tarifi: İlk olarak düdüklüde etleri bir miktar haşlayın. İnce doğranmış soğanları kavurun. Kavrulan soğana etleri ve salçayı ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. İnce ince doğradığınız lahanaları tencereye alın ve tencerenin kapağını kapatın. Orta kısık ateşte yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirin. (Lahanalar suyunu salana kadar) Süre sonunda tencerenin kapağını açıp, tüm malzemeleri karıştırın. Tencereye 2 buçuk su bardağı su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte lahanalar iyice yumuşayana kadar pişirin. Pişme işlemi sonrası ocaktan alın. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Etli kapuska yemeğiniz hazır. Afiyet olsun!

REKLAM Etli Kapuska Nasıl Yapılır? Kapuska tarifleri arasında etli kapuska ayrı bir yere sahiptir. Hem etteki proteini almamızı hem de lahanadaki vitaminlerden faydalanmamızı sağlayan bir tariftir. Küçükken çoğumuzun burun kıvırdığı bu lezzet, aslında hastalıkların şifa kaynağıdır. Peki, etli kapuska nasıl yapılır? Etli kapuska yapımı için gereken malzemelerin temeli lahana ve kuşbaşı ete dayanmaktadır. Ancak lezzetini baharatlardan alır. Etli kapuska için; lahana, kuşbaşı et, domates salçası, kuru soğan, zeytinyağı, tuz ve pul bibere ihtiyaç vardır. Malzeme yönünden bizi zahmete sokmayan etli kapuska, lezzetli ve kolay bir tariftir.

Düdüklüde kuşbaşı etler haşlanır.

Ardından ince doğranmış soğanlar kavrulur.

Kavrulan soğana etler ve salça eklenilir. Salçanın kokusu çıkana kadar pişirilir.

İnce ince doğranan lahanalar tencereye alınır ve tencerenin kapağı kapatılır. Yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirilir.

Ardından tencerenin kapağı açılır ve tüm malzemeler güzelce karıştırılır.

Son olarak tencereye sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber eklenir.

Ardından tencerenin kapağı kapatılıp pişirmeye bırakılır.

Lahanalar kaynadıktan sonra ocağın altı kısılır ve lahanalar yumuşayana kadar pişirilmeye devam edilir.

Yemek piştikten sonra ocaktan alınıp sıcak servis edilebilir. Etli Kapuska Yapımı Önce etler, sonra soğanlar kavrulur. Kavrulan soğana, etler ve salça eklenip tekrar kavrulur. Tencereye lahana alınır ve kapağı kapatılarak pişirilir. Kapağı açılır ve tüm malzemeler karıştırılır. Son olarak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber eklenir. Tekrar kapağı kapatılır ve kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra ocağın altı kısılır ve yumuşayana kadar pişirilmeye devam edilir. Piştikten sonra ocaktan alınır.