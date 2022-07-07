Etler en az 24 saat bekletildikten sonra tüketilmeli

Sağlıklı bireyler için de uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Sena Ay, bireylerin dikkatli beslenmediğinde sindirim problemleri, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleriyle karşılaşabileceklerini belirtti.
Dikkatli beslenmeyle bu problemleri azaltılabileceğini söyleyen Ay, Kurban Bayramı’nda genellikle tercih edilen kavurmalı kahvaltıların sağlığımızı tehdit edebileceğini vurguladı.
“KAVURMA VE KIRMIZI ET ÖĞLE ÖĞÜNÜNDE TÜKETİLMELİ”
Kırmızı etin iyi kalite hayvansal protein olmasının yanı sıra B12, B6, B1 ve A vitaminleri ile demir, çinko, fosfor, magnezyum minerallerini içerdiğini fakat C ve E vitaminlerini içermediğini kaydeden Ay, bu nedenle etlerin yanında C vitamininden zengin sebze/salata/ taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Ay, bu sebzelerde bulunan C vitamininin, demirin emilimini artırdığını belirterek, bayram beslenmesiyle ilgili aşağıdaki önerilerde bulundu: “Görünür yağlar ayrılsa dahi kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde 20’dir. Yağlı etler doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksek etlerdir. Kurban bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirmeli, et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine özellikle katı yağ ilave edilmemeli et kendi yağı ile pişmelidir. Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmeli, etlerin yanında rafine edilmiş pilav/makarna yerine bulgur/esmer pirinç; asitli/gazlı içecekler yerine ayran/yoğurt/cacık tüketilmesi de daha sağlıklı olur. Günlük tüketilmesi gereken su miktarının 2-2.5 lt olması gerekir. Bayram ziyaretlerinde; meyve suları yerine açık çay/bitki çayları; hamur ve şerbetli tatlılar/çikolata yerine sütlü tatlılar/meyveler tercih edilmeli.”
KALP HASTALARI SAKATAT TÜKETİMİNE DİKKAT ETMELİ
Kurban Bayramı'nda sakatat tüketiminin de artığını vurgulayan Ay, özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerin sakatat tüketiminden kaçınması gerektiğini söyledi. Etlerin pişirme ve saklama koşulları hakkında da bilgi veren Dyt. Ay şu bilgileri paylaştı: "Pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır. Etler mangal yapılacaksa; kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır. Etin ateşe yakın olması B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açmaktadır.
Etler; büyük parçalar şeklinde değil kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır.”
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