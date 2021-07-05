İstanbul'da etkili sağanak!

İHA

İstanbul’un doğusunda cumartesi günü sağanak yağışın etkili olmasının ardından bugün de Avrupa yakasında sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

KAĞITHANE TARAFINDA ETKİLİ OLDU

İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yağış, Kağıthane tarafında etkili oluyor. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazıları da saçak altlarına saklandı. Göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

MARMARA VE KARADENİZ'DE SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK 1-3 DERECE DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.