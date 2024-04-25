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        Haberler Dünya Etiyopya'da "barıştan sorumlu" eski bakan, "barış karşıtı kampanya" yapmakla suçlandı

        Etiyopya'da "barıştan sorumlu" eski bakan, "barış karşıtı kampanya" yapmakla suçlandı

        Afrika ülkesi Etiyopya'da eski Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı Taye Dendea, Oromia bölgesinde hükümete karşı savaş yürüten isyancı bir grup olan Oromo Kurtuluş Cephesi ile ilişkilendiriliyor. Dendea hakkında hazırlanan iddianameye göre Dendea, bakanlık görevi sırasında sosyal medyada aktif olarak barış karşıtı gruplar lehine propaganda mesajları yaydı ve onlara destek verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:34 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:34
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        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
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        Eski Etiyopya Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı Taye Dendea'nın "barış karşıtı kampanya" yürütmekle suçlandığı bildirildi.

        Soruşturmayı yürüten savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Dendea, bakanlık görevi sırasında sosyal medyada aktif olarak barış karşıtı gruplar lehine propaganda mesajları yaydı ve onlara destek verdi.

        Dendea, hükümette görev yaptığı süre boyunca terör faaliyetlerine ve başta adam kaçırma olayları olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde masum vatandaşları hedef alan eylemlere katılmakla suçlandı.

        "Barış karşıtı kampanya" iddiasıyla suçlanan Dendea'nın, "izinsiz silahlara sahip olmak" suretiyle Ateşli Silahlar Yasasını da ihlal ettiği iddia edildi.

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        Etiyopya polisi, Aralık 2023'te terör faaliyetleri iddiasıyla Dendea'yı gözaltına almıştı.

        Dendea, Etiyopya'nın Oromia bölgesinde hükümete karşı savaş yürüten isyancı bir grup olan Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) ile ilişkilendiriliyor.

        Etiyopya hükümeti ile Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) üyeleri arasındaki ikinci tur barış görüşmeleri Kasım 2023'te anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

        *Haberin görseli DendeaTaye adlı X hesabından servis edilmiştir.

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        #Afrika
        #Etiyopya
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