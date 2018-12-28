28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Etiya'da çalışan sayısının 700'ü aştığını belirten Aslan Doğan, işe alımların devam ettiğini belirtti.
Türkiye için yetişmiş, özellikle teknolojide çalışan işgücünün yurtdışına göçü konuşulurken, Etiya olarak her yıl artan sayılarda nitelikli iş gücünü Türkiye’de istihdam etmekten dolayı ayrıca sevindiklerini ifade eden Doğan, “Bu arkadaşlarımız bizim yurtdışı işlerimizin Türkiye’den paydaşı oluyorlar. İhracat rakamlarımızın artması ve ürünlerimizin birçok ülke tarafından artık tercih edilmesi 2019 için de büyüme hedeflerimizi genişletiyor.” dedi.
Yıl sonu değerlendirmesinde ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen Etiya CEO'su Aslan Doğan, "Biliyorsunuz; Kuzey Amerika’da geçtiğimiz yıl dünyanın önde gelen yazılım sağlayıcıları ile yarışarak, bölgenin önde gelen operatörü ile büyük bir projeye başlamıştık. Kanada’nın ilk uçtan uca yüzde 100 dijital mobil operatörü lansmanı geçtiğimiz ay yapıldı. Bizim için büyük gurur." dedi.
KUZEY AMERİKA'DA 2. BÜYÜK İŞ
Doğan, bölgede ekim ayında yeni bir sözleşme daha imzalandığını ve burada da yine önde gelen bir operatörün uçtan uca dijital dönüşümünün sağlanacağını duyurdu.
Doğan, “Yurt dışında da şirket olarak büyümemiz devam ediyor, bundan sonraki süreçte de hızlanarak devam edecek. 10. Farklı lokasyondaki ofisimizi Montreal’de geçtiğimiz ay içerisinde açtık. Dünya çapında Amsterdam, Silikon Vadisi, Ukrayna, Singapur, Dubai, Montreal, Lviv, İstanbul, Ankara, İzmir ofisleriyle hizmet veriyoruz, açılımlarımız farklı bölgelerde devam edecek.” şeklinde konuştu. Toplantıda öne çıkan diğer açıklamalar ise şöyle:
TÜRKİYE'DE YAZILIM SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ 6 MİLYAR DOLAR
Dünyada bilişim sektörünün büyüklüğü 5 trilyon dolar. Yazılım sektörünün büyüklüğü ise 3,5 trilyon dolar seviyesinde. 2018'de, dünya çapında dijital dönüşümü sağlayan teknolojilere ve hizmetlere yapılan harcamaların 1,1 trilyon ABD doları olduğu tahmin ediliyor. Bu, teknolojilerin olgunlaştığını, sektörlerin hızla teknolojiye ayak uydurduğunu gösteriyor.
Türkiye’de ise bilişim sektörünün büyüklüğü 25 milyar dolar, yazılım sektörü büyüklüğü ise 2017 rakamlarına göre 6 milyar dolar seviyesinde.
Bu yıla baktığımızda ise yazılım sektörünün daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Bu yılki büyüme yaklaşık yüzde 15-16 civarında olur. Beklediğimiz büyüme oranlarına göre düşük seviyelerde ama buna rağmen Türkiye’nin büyümesinin 3-4 katı yukarıda olduğunu görüyoruz.
Ben her zaman söylüyorum, Türkiye 3T ile kalkınır. Tarım, turizm ve teknoloji. Teknolojinin ne kadar stratejik ve doğru bir yatırım alanı olduğunu aslında görmemizi sağlıyor. Bütün sektörler aşağı giderken, inşaat sektörü gibi ciddi teşvik verilen sektörler de buna dahil, yazılım büyümeye devam ediyor. Yazılım sektörünün ihracatı ise 1,3 milyar dolar seviyesinde.
2019 YAZILIMIN YILI OLACAK
Türkiye son 3 yıldır yazılım yatırımı konusunda pek çok farklı sebepten dolayı yeterince ilerleyemedi. Gelecek yıl içinse genel olarak yazılım sektörü ile ilgili ciddi beklentiler var, göstergeler ve beklentiler yazılım sektörünün 2019’da Türkiye büyüme rakamlarının üzerinde büyüyeceğini gösteriyor. Nitekim kamu ve tarım başta olmak üzere, enerji alanlarında da ciddi projeler var ve bunlar da sektöre önemli hareketlilik getirecektir.
"ÖDÜLLERE YENİSİNİ EKLEDİK"
Aslan Doğan, öte yandan Etiya olarak aldıkları ödüllere bir yenisini daha eklediklerine vurgu yaparak, “Toronto’da Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Kanada Ticaret Bakanlığı’nın, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek ve ticaret hacmini arttırmak amacıyla organize ettiği bir imza törenine davetli olarak katıldık. Davet kapsamında iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi için yaptığımız katkılardan dolayı bir ödül aldık. İlk duyurusunu da çalışan etkinliğimizde yaptık.
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