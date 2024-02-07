Etiketlerin ardındaki gerçek: Ultra işlenmiş gıdaları nasıl anlarsınız?

Sağlıklı beslenmek her zaman mümkün değildir, insanlar arada sağlıksız görülen yiyecekleri de tüketmek ister ancak bazı gıdalar vardır ki aşırı veya ultra işlenmiştir. Bu gıdalar sağlık açısından birçok soruna neden olabilir bu yüzden ne olduklarını öğrenmekte fayda olabilir. İşte, gıda ürünlerini lezzetli hale getirmek için kullanılan ultra işlenmiş gıdalara dair bilgiler!