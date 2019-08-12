12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurban Bayramı deyince herkesin aklına ilk olarak kavurma geliyor. En doyurucu ve pratik yemeklerin başında gelen et kavurma dana, koyun, kuzu gibi kurbanlıkların etinden yapılınca daha da lezzetli oluyor. Uzmanlar kurban etinin bir gün dinlendirilince hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte hem yazılı hem de videolu kavurma tarifi...
KAVURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER (DANA, KOYUN, KUZU)
* Kavurma için 2 kg kuşbaşı et
* 250 gram iç yağ
* Tuz
KAVURMA YAPILIŞI
- Kavurma yapmak için ilk olarak tencere hazırlanır ve ateşe koyulur. Tencere ısıtıldıktan sonra iç yağ koyulur ve erimesi beklenir.
- Tenceredeki yağ eridikten sonra dibine çöken et parçaları bir süzgeç ile süzülür veya alınır.
- Ardından sıcak iç yağına küçük küçük doğranan etler ilave edilir ve karıştırılır.
- Karıştırma işleminden sonra tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye bırakılır.
- Tencerede pişen etler arada karıştırılır ve kontrol edilir.
- Et tamamen pişinde tuz ilave edilir ve servise hazır hale getirilir.
KAHVALTIDA KAVURMA YENİR Mİ?
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı, kahvaltıda kurban eti yemenin sağlıklı olup olmayacağı konusuna ilişkin yaptığı açıklamada "Bayram sabahı yeni kesilmiş kurban etinin kahvaltıda kavurma olarak tüketilmesi sakıncalı. Hem etin sertliğinden dolayı sindirimi zor olacağından reflü ve hazımsızlık gibi mide ve bağırsak şikayetlerine yol açabilir hem de yüksek tansiyon ve kalp sorunlarına neden olabilir. Kurban etini buzdolabında en az 24 saat beklettikten sonra tüketmek gerekir." ifadelerini kullandı.
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