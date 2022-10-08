Proteinler, insan vücudunun yapı taşlarıdır ve vücudun yüzde 12'sini oluşturur. Vücut, gelişimde önemli bir yere sahip olan proteinleri üretemez dolayısıyla kişi bunları besinler yoluyla dışarıdan alır.

Kırmızı ve beyaz ette bolca protein bulunur. Ancak bazı besinler var ki tıpkı etteki yüksek protein değerini sunar! İşte, et kadar protein deposu olan diğer besinler...