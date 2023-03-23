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Haberler Gündem 'Eşya' var denilen kamyondan insanlar çıktı

Van'da ev eşyası olduğu söylenen kamyonun kasasında 60 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 'eşya taşıyoruz' diye trafiğe çıkan kamyondan insanlık dramı çıktı. Jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 60 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş: 23.03.2023 - 18:06 | Güncelleme: ABONE OL
'Eşya' var denilen kamyondan insanlar çıktı
AA

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinde yürüttükleri devriye görevi sırasında bir kamyonu durdurdu.

"Kamyonda ev eşyası var" diyen sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakaladı.

Kamyon sürücüsü A.D, ekiplerce gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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