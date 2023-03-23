'Eşya' var denilen kamyondan insanlar çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinde yürüttükleri devriye görevi sırasında bir kamyonu durdurdu.

"Kamyonda ev eşyası var" diyen sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakaladı.

Kamyon sürücüsü A.D, ekiplerce gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.