Estonyalı siyasetçi, saçlarıyla gündem oldu: Trump ve Johnson'ı unutturdu

HABERTURK.COM

Estonya milliyetçi partisi EKRE üyesi olan ve daha önce 2020-2021 yılları arasında Çevre Bakanı olarak görev yapan Rain Epler ülkesinde yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı teşvik etmekle suçlanıyor.

Ülkesinde, politikaları azınlık grupları arasında endişe yaratsa da ülke dışındaki insanlar için en dikkat çekici yanı saç kesimi.

Sosyal medyada Epler'in tarzının yayılmasından kısa süre sonra binlerce yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Yılın saç kesimi Estonya'dan Rain Epler'e gidiyor" derken bir başka kullanıcı ise "Bu adama ne olduğu anlaşılana kadar Estonya'daki tüm siyasi sürecin durdurulmasını talep ediyorum" dedi.

ABD merkezli Politico gazetesinde yer alan makalede de Epler'in saç kesimi tartışıldı ve haber "Trump, Johnson ve Fabricant'ı bırakın, sahnede yepyeni ve korkunç bir saç kesimi var" başlığı ile verildi.

Eski ABD Başkanı Trump ile Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın saç stilleri de uzun süre ülkeleri kadar dünya gündemine de damga vurmuş ve çoğu zaman alay konusu olmuştu.

Epler ise saç stili ve sosyal medyadaki popülerliğine ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.

* Haberin görseli Rain Epler'in Facebook hesabından alınmıştır.

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