Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Estonya Başbakanı Kallas'ın yeni NATO Genel Sekreteri olabileceği ileri sürüldü

        Estonya Başbakanı Kallas'ın yeni NATO Genel Sekreteri olabileceği ileri sürüldü

        Görev süresi gelecek yıl sona erecek olan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yerine Estonya Başbakanı Kallas'ın geleceği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO'nun yeni lideri kim olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle NATO'nun yeni Genel Sekreteri olma yolunda en önemli aday olduğu iddia edildi.

        Estonian World adlı çevrim içi dergi, Kallas'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in halefi olma konusunda ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğini aldığını yazdı.

        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu
        Romanya lideri, NATO liderliğine aday oldu

        Ukrayna'ya güçlü desteği ve Rusya'ya dair analitik açıklamalarıyla uluslararası basında göze çarpan Kallas'ın, NATO'nun bir sonraki lideri olmasının gündeme geldiğini paylaşan Estonian World dergisi, yakın geçmişte favori aday olarak görülen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ülkenin savunma harcamalarındaki zayıf sicili nedeniyle gündemden düştüğünü aktardı.

        REKLAM

        Estonya Kamu Yayıncılığı ERR'de, Aralık 2023'te yapılan haberde, Kallas'ın ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına yer verilerek Stoltenberg'in görev süresinin gelecek yıl sona ermesinin ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceğini bildirmişti.

        Haberde, ABD'de POLITICO Savunma Zirvesi'nde konuşan Kallas'a, Stoltenberg'in görev süresinin sona ermesinin ardından gelecek yıl NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğinin sorulması üzerine Kallas'ın "evet" yanıtını vermesine dikkat çekilmişti.

        Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg, 2014'ten bu yana NATO Genel Sekreteri olarak görev yapıyor ve görev süresi dört kez uzatıldı.

        46 yaşında bir avukat olan Kallas, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçilerinden ve Avrupa Birliği ve NATO içinde Rusya'nın en sert eleştirmenlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

        Kallas, diğer konuların yanı sıra NATO'ya, Rusya'ya sınırı olan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya için daha kapsamlı bir savunma planı sunması için baskı yapmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ESTONYA
        #Nato
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        ABD: Haberimiz yoktu
        ABD: Haberimiz yoktu
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Habertürk Anasayfa