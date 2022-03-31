İHA

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, "Keloid, yara iyileşmesini takiben gelişen ciltten kabarık, hem fonksiyonel hem de kozmetik olarak rahatsızlık oluşturabilen deri renginde ya da pembe renkli lezyonlardır" dedi.

Hastalığın özellikle birinci derece akrabalarında keloid hikayesi olan bireylerde, siyah ırkta görülme sıklığının daha yüksek olduğunu belirten Dilek, "Kötü yara iyileşmesi; yaranın kuru kalması, enfeksiyon kapması ve cerrahi olarak yara dudaklarının tam olarak kapanmaması riski arttıran diğer etkenler olarak karşımıza çıkarken, vücudun özellikle üst kısımlarında ense ve kulakta daha sık karşılaşmaktayız" diye konuştu.

KELOİDİN KESİN BİR TEDAVİSİ YOK

Genellikle vücuttaki herhangi bir kesiden sonra oluşan ve herhangi bir ağrı oluşturmayan Keloid hastalığının tedavisinde kesin bir yöntem olmadığını ancak, çeşitli tedaviler uygulandığını belirten Dilek, iyileşmenin ise çok sınırlı olduğunu aktardı.

Hastalığın tedavisinde uygulanan yöntemlere ilişkin konuşan Dilek, "Keloid içine ilaç enjeksiyonu, krem uygulamaları, radyoterapi, buz tedavisi (kriyoterapi) ve cerrahi uygulamalar yapıyoruz ancak özellikle cerrahi yöntemde hastalığın tekrar etme riskinin yüksek olduğunu bilmek gerekiyor" dedi.

"YENİ BİR KESİ, KELOİD OLUŞUMUNDA YENİ BİR İHTİMAL DEMEKTİR"

Dilek, "Bir kere Keloid gelişen hasta sonraki süreçte herhangi bir cerrahi işlem geçirecekse bu durumu ameliyatı gerçekleştirecek cerraha mutlaka söylemesi gerekir. Yeni bir kesi demek Keloid oluşumunda yeni bir ihtimal demektir. Plan bunlar göz önünde bulundurularak yapılmalı" ifadelerini kullandı.