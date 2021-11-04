Estetik ölüm getirdi

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Kalça ameliyatı oldu, operasyondan 48 saat sonra hayatını kaybetti. Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; İngiltere vatandaşı Diarra Brown, Türkiye'ye kalça estetiği yaptırmak için geldi. Etiler'de bulunan bir estetik cerrah, Bahçelievler'deki bir hastane ile anlaştı ve ameliyat gerçekleşti.

48 saat sonra hastaneye gelen genç kadın pansuman sırasında fenalaştı, yoğun bakıma alındı ancak hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi, otopsi yapıldıktan sonra İngiltere'ye gönderildi.

Polis estetik cerrahın ve hastane çalışanlarının ifadesini aldı. Doktor, hastanın ameliyatın ardından hiçbir sıkıntı yaşamadığını iddia etti. "Neden öldüğünü bilmiyoruz" dedi. Genç kadının yakınları şokta. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.