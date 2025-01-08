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        Haberler Sağlık "Estetik ameliyat 18 yaştan sonra yapılmalı" - Haberler | Sağlık Haberleri

        "Estetik ameliyat 18 yaştan sonra yapılmalı"

        Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Estetik amaçla yapılan bir işlem için çocukların kesinlikle fiziksel gelişimlerinin tamamlanması gerekir. Sadece estetik amacıyla yapılan ameliyatlar minimum 18 yaş tamamlandıktan sonra yapılmasında fayda var" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:20
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        Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, estetik ameliyat isteyen çocukların mutlaka fiziksel gelişimlerinin tamamlanması gerektiğini ifade eden Akbaş, "Estetik plastik cerrahi son yıllarda popüler hale geldi. Son 40 yılda belki artan bir trendle estetik cerrahi çok bilinen bir branş haline geldi. 'Çocuklarda estetik ameliyat olur mu' konusu bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Örneğin; küçük yaşta çocukların, erkek ya da kızların burnun yaptırmak, yağ aldırmak için, göğüs yaptırmak için plastik cerrahlara gittikleri görülmektedir. Estetik amaçla yapılan bir işlem için çocukların kesinlikle fiziksel gelişimlerinin tamamlanması gerekir. Sadece estetik amacıyla yapılan ameliyatlar minimum 18 yaş tamamlandıktan sonra yapılmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

        ESTETİK AMELİYAT NE ZAMAN ERKEN YAPILABİLİR?

        Bazı durumlarda estetik cerrahinin mutlaka erken yaşta yapılması gerektiğini de söyleyen Akbaş, "Örneğin, çocukta doğuştan kepçe kulak söz konusuysa bu çocuk arkadaşları arasında akran zorbalığına maruz kalabilir. Bu durum çocuğun psikolojisini etkileyebilir. Bu sebeple mutlaka onların 6-7 yaş döneminde ameliyat edilmesi gerekiyor" dedi.

        Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğeri ise çocuğun doğuştan yüzünde, burnunda damarsal anomaliler olabilir. Gelişim bozuklukları olabilir. Bunlar da çocuğun görüntüsünü olumsuz etkiler. Bu gibi durumlarda da estetik müdahale şarttır. Burada çevredeki psikolojik baskılardan çocuğun korunması amacıyla yapılan estetik ameliyatlardır. Bir diğeri ise kız veya erkek çocukların göğüslerinin aşırı büyümesi, çocukların hem psikolojilerini hem de fiziksel yönden omurgalarını, vücut yapılarını olumsuz etkileyebilir."

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