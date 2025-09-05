Eşref Rüya yeni sezon ne zaman? Eşref Rüya dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya, 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği yapım, ilk sezonuyla final yapmıştı. Bu kapsamda diziseverler Eşref Rüya'nın 2. sezonunun başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, Eşref Rüya'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi açıklandı mı?
Eşref Rüya, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Tims&B imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlenirken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizinin yeni bölümleri bekleniyor. Seyirciler, Kanal D’nin yapımı için sezon tarihini araştırıyor. Peki, Eşref Rüya yeni sezonun yayın tarihi ne zaman?
EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN?
Eşref Rüya dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayının 2 ya da 3. haftasında yayına girmesi bekleniyor.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsıldı. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bıraktı.
Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu denedi ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlı oldu. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükledi.
Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaştı. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya’sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşti.
