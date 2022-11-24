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Gece saatlerinde, Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da yaşamını yitiren Eşref Kolçak'ın evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Kolçak'ın rol aldığı bazı filmlerde de kullandığı otomobilini çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

ÜÇ ZANLI TUTUKLANDI Zanlılar E.A, T.E. ve O.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu kişilerden E.A. adlı kadının üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobil ise oyuncunun ailesine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü. Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

2019'DA HAYATINI KAYBETTİ Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Eşref Kolçak, ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Usta oyuncu, 2019'da hayata gözlerini yummuştu.



"BENİM DE MEZARIM ORADA" DEMİŞTİ Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak’ın ölümünün ardından merhum eşi Özcan Kolçak’ın Bursa’nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırmıştı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ Sağlığında verdiği bir röportajında, "Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim" ifadelerini kullanan Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilmişti. Eşref Kolçak, oğlu Harun Kolçak’ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilmişti.