AA

Kulübün 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda eski başkan Dursun Özbek ile yarışacak Eşref Hamamcıoğlu, soruları yanıtladı.

Hamamcıoğlu, mevcut teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini uygun şartlarda feshetmeyi planladıklarını belirterek, "Bizim teknik direktör adaylarımız yabancı. İtalya'daki isimlerle bir temasımız oldu. Mancini zaten daha önce Türkiye'de çalışmıştı. Diğer antrenör de genç ve başarılı. Bir ön temasımız oldu. Gel desek gelirler. Mancini de buna dahil." dedi.

Eşref Hamamcıoğlu, uzun yıllar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun altyapının başına geçirmeyi düşündükleri isimlerden biri olduğunu dile getirerek, "Hüseyin Bey ile ben görüşmedim. Galatasaray Sportif AŞ'de bana başkan vekilliği yapacak Adnan Öztürk Bey görüştü. Hüseyin Bey altyapının başına düşündüğümüz adaylardan biri. O kapsamda görüşme yapıldı. Seçildiğimiz zaman görüşeceğimiz altyapı adaylarından biri de değerli Hüseyin Bey'dir." diye konuştu.

"GENÇ, ŞAMPİYONLUĞA SUSAMIŞ İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ"

Eşref Hamamcıoğlu, futbolda şampiyonluğa oynayan genç bir kadro kuracaklarını dile getirdi.

Gelecek vadeden futbolcuları transfer edeceklerini aktaran Hamamcıoğlu, "Şunun garantisini verebiliriz, genç, şampiyonluğa susamış iyi bir kadro kuracağız. Galatasaray mücadele edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bütün branşlarda bu şekilde olacak. Yerli ve yabancı istikbal vadeden gençler alacağız." ifadelerini kullandı.

Kulübün içinde bulunduğu durumu hem üyelere hem de taraftarlara doğru bir şekilde anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette taraftarımız coşkulu, rekabet edici, yarışmacı bir takım bekleyecek. Biz bundan hiçbir zaman imtina etmiyoruz. Bizim de 2023'te şampiyonluğa oynayacak bir futbol takımı ve diğer branşlarda da son derece başarılı olmasını arzu ettiğimiz takım hedefimiz var. Bundan en ufak şaşmamız yok. Ancak Galatasaraylılar bizden 'A futbolcusunu, B futbolcusunu getireceğiz.' diye bir heyecan bekliyorlarsa bu çok doğru olmaz. Çünkü emin olun şu anda Galatasaray'ın öncelikleri çok farklı. Galatasaray bu seçimde bir varoluş mücadelesi veriyor. Her şeyden önce değerli taraftarlarımızın bu bilinçte olması lazım. En büyük hedefimiz de Cumhuriyetin 100. yılında, 2023'te tüm branşlarda en üst düzeydeki başarıyı sağlamak olacaktır."

"AYSAL VE KIRAÇ, BENİ VE EKİBİMİ DESTEKLİYOR"

Eşref Hamamcıoğlu, kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal ve camianın önde gelen isimlerinden İnan Kıraç ile çok sık görüştüklerini anlatarak, "Galatasaray camiası sadece spor kulübünden oluşmuyor. Vakıflarımız, derneklerimiz, lise, üniversite var. Ben de buralarda aktif olan biriyim. Onlar da benimle aynı fikirde. Bu seçim Galatasaray için çok önemli. Bu olağanüstü bir seçim. Beni ve ekibimi destekliyorlar." açıklamasını yaptı.

Rakibi Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi durumunda Galatasaray Sportif AŞ'de görev vereceğini açıkladığını iş insanı Erden Timur'un sarı-kırmızılı kulübe şu ana kadar önemli katkılar sağladığını aktaran Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Erden Timur değerli bir Galatasaraylı. Bu zamana kadar maddi faydalar sağlamış, stadın isim hakkı sponsoru olmuş, basketbol şubesini yönetiyor. Değerli bir arkadaşımız ancak Galatasaray'da normalde kampanyayı, üyelerle iletişimi, seçim propagandasını başta başkan olmak üzere seçime girenler yapar. Şimdi Erden Timur hiçbir kurulda değil. Dolayısıyla hangi rolü üstlenerek bu kampanyayı yürütüyor, anlamıyorum. Tahminim rekabet içinde olduğumuz Sayın Dursun Özbek ve arkadaşları, bazı eksikleri Erden Timur üzerinden giderebileceklerini zannettikleri için böyle bir yol seçti."

"KÜÇÜLEREK BÜYÜMEYİZ"

Eşref Hamamcıoğlu, kulübün varlıklarını iyi bir şekilde değerlendirmeyi amaçladıklarını dile getirerek "Ben hiçbir zaman 'küçüleceğiz' demedim. Galatasaray'ın büyümeye devam etmesi için bir mal varlığını satması şart değil. Aksine eldeki varlıklarından iyi faydalanması lazım. Bizim Galatasaray'da sağlayacağımız şey verimlilik. Yani delikleri kapatmak, har vurup harman savurmaya son vermek ve en üst düzeyde gelir yaratmak. Bizler iş insanıyız, küçülerek büyüyemeyiz ki. Benim ağzımdan kimse böyle bir ifade duymamıştır ama ben bir gecede iki futbolcuya 50 milyon avro harcamam. Kimse bunu da beklemesin." şeklinde görüş belirtti.

Dursun Özbek ve ekibinin kulübün gayrimenkullerini satarak gelir elde etmeyi amaçladığını ileri süren Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eldeki varlıkların satışı, bir proje değil. Eldeki varlığı ben de satarım, siz de satarsınız. Bunlar kimseye miras yoluyla kalmadı. Bunlar son 70 yıldır başkanlarımızın ve ekip arkadaşlarının emekleriyle kazandırılmış gayrimenkuller. Dolayısıyla bunu satarak yeni kaynak yaratılması proje değil. İş oraya kaldıysa biz de satarız. Biz eldeki varlıklardan gelir oluşturma peşindeyiz. Galatasaray bir spor kulübü ve kökleri eğitimcilikten geliyor, bir gayrimenkul şirketti değil. İdeallerimizden biri de Ali Sami Yen Spor Lisesi'ni kurmak. Bununla ilgili Galatasaray camiasının tecrübelisi var. Burada da Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bunlar üzerine çalışıyoruz."