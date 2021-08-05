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Esra Sönmezer: İçim kan ağlıyor! - Magazin haberleri

Esra Sönmezer: İçim kan ağlıyor!

Geçtiğimiz gün Göktürk'te objektiflere yansıyan Esra Sönmezer, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Türkiye'yi saran orman yangınları hakkında konuşan Sönmezer, "Gördükçe içim kan ağlıyor! Birlikten ve tek yürek olmaktan kuvvet doğar." ifadelerini kullandı

05.08.2021 - 13:30 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, önceki gün Göktürk'te görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Sönmezer, bir yandan da elindeki poşetten güvercinlere buğday tanesi attı.

  • "HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM"

    Hayvanları çok sevdiğini belirten 36 yaşındaki oyuncu, "İstanbul'un göz bebeği ve oksijen deposu Belgrad Ormanı'nın içindeyiz. Hayvanları beslemek ve doğaya sahip çıkmak görevimiz. Benim de evde 9 yaşında bir kedim var. Hayattaki en yakın dostum." diye konuştu.

  • "ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

    Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Esra Sönmezer, "Yanan ormanları gördükçe içim kan ağlıyor! Birlikten ve tek yürek olmaktan kuvvet doğar. Devletimiz güçlüdür, üstesinden geleceğiz." dedi.

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