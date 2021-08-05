"HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM"

Hayvanları çok sevdiğini belirten 36 yaşındaki oyuncu, "İstanbul'un göz bebeği ve oksijen deposu Belgrad Ormanı'nın içindeyiz. Hayvanları beslemek ve doğaya sahip çıkmak görevimiz. Benim de evde 9 yaşında bir kedim var. Hayattaki en yakın dostum." diye konuştu.