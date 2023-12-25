Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çocuk Masallar Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar

        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar

        Bir zamanlar davul çalmayı seven bir çocuk vardı. Annesi ve babası sık sık ona çalma deseler de en fenası çocuğun teyzesiydi. Davul'un şehrine hiç dayanamıyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 19:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ormanda Dans Eden Canavar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaşadıkları yerden az uzakta pek çok meyvenin yetiştiği bir bahçe vardı. Ama kimse oraya gitmiyordu. Çünkü yakındaki bir mağarada garip bir hayvanın yaşadığı söyleniyordu.

        Bir gün çocuğun teyzesi ufaklığın çaldığı davul yüzünden deliye dönüp biraz meyve toplaması için çocuğu meyve bahçesine gönderdi.

        Çocuk gitmek istemedi. Ama teyzesi ısrar etti. Bahçeye ulaştığında meyveleri toplamaya başladı. Birden korkunç bir ses duydu ve üzerine gelen canavarı gördü.

        Çocuk çok korkmuştu. Ama aniden aklına bir fikir geldi. Ve beraberinde getirdiği davulu çıkarıp çalmaya başladı. Canavar hemen durdu.

        REKLAM

        Çocuğa baktı ve hayret edilecek şey dans etmeye başladı. Gün boyunca çocuk davul çaldı, canavarda dans etti.

        Sonunda güneş batmak üzereyken canavar mağarasına döndü. Çocuk da fırsat bu fırsat ya kaçıp evine gitti. Evde teyzesi meyve getirmedi diye çocuğa çok öfkelendi.

        Çocuk ona durumu anlatmaya çalıştı ama teyzesi ona inanmadı. Yine de annesiyle babası ona inandılar. Ve meyve bahçesine gidip bakmaya razı oldular.

        Böylece ertesi gün olup biteni kendi gözleriyle görmek için yola çıktılar. Oraya vardıklarında çocuğun davulu da beraberinde getirdiğini fark etti teyzesi.

        "Buraya meyve toplamak için geldin." diye kızdı ve davulu alıp onun ulaşamayacağı bir ağaca astı. Çok geçmeden garip yaratık meydana çıktı. Bir lokmada teyzeyi ardından da anne babayı yuttu. Ama bu arada çocuk yukarı sıçrayarak davulunu astığı yerden almayı başarmıştı.

        Hemen çalmaya başladı.

        Canavar da hemen ayak uydurarak dans etmeye başladı. Önceki sefer olduğu gibi çocuk can havliyle çalıyordu. Hatta o kadar hızlı çaldı ki bir süre sonra canavar annesini ve babasını kustu.

        Bunun üzerine çocuk çalmayı yavaşlattı. "Hadi" dedi babası. Çalmaya devam et. Devam et ki teyzeni de bıraksın. "Bunu yapmak zorunda mıyım?" dedi çocuk.

        REKLAM

        "Evet" dedi babası. "Yapmak zorundasın." Çocuk istemeye istemeye kabul etti. Teyze de dışarı çıktı. Karanlık basıp canavar gidince evlerine döndüler.

        Teyze hiç konuşmadı fakat ertesi sabah çocuğa davulunu o getirdi. Çocuk çok mutlu oldu.

        Gökten üç elma düştü. Biri bu masalın başına, biri bu masallı dinleyenin başına, biri de bu masalı seslendirenin başına hoşça kalın.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Habertürk Anasayfa