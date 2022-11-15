"Tükenmişlik sendromu yaşıyorum"

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Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fotoğrafını yayınlayan 53 yaşındaki oyuncu, "Tükenmiştik sendromu yaşıyorum" dedi. Ünlü isim, dikkat çeken paylaşımında ayrıca takipçilerine "Psikiyatrlardan yardım istiyorum fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" sözleriyle seslendi.

"KENDİME DÖNDÜĞÜM ZAMAN KARANLIKLARA GİRDİĞİM OLUYOR" Öte yandan Dermancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında bilinmeyenlerini anlatmıştı. Zaman zaman depresif zaman zaman da eğlenceli bir insan olduğunu söyleyen Esra Dermancıoğlu, "Kendime döndüğüm zaman birtakım karanlıklara girdiğim oluyor" demişti. Oyunculuk serüvenini anlatan ünlü oyuncu, "Şahika Tekand'da eğitim aldım. Ardından Ece Yörenç'ten bir teklif geldi, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ile başladım. Ece, 'Mukaddes' karakterini yazarken benim de oyunculuğa başlamak istediğimi görmüştü. Çok güvenemediler aslında başlarda. Çünkü hiçbir tecrübem yoktu oyunculukla ilgili. 2009'da başladı serüvenim, buralara kadar geldi" ifadelerini kullanmıştı.

"FİKRİMİ ÇALDILAR" 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinden sonra her sezon çalıştığını belirten Dermancıoğlu, senaryo yazdığını da söylemişti. Esra Dermancıoğlu, "Çekilen var ama senarist ben değilim. Senaryomu yürüttüler. Fikir hırsızlığına 'hayır' diyelim. Fikrimi çaldılar. Çok büyük bir suç. Senin evine girip herhangi bir eşyanı almasından farkı yok" demişti. 'Avrupa Yakası'nda küçük bir rol aldığını belirten oyuncu, "Kendimi gösterdiğim yer 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisidir" ifadelerini kullanmıştı. Dermancıoğlu, "Oynadığım rolleri seviyorum. Bir bakireyi de oynamak isterim" diye konuşmuştu.

Üç kez evlilik yaşayan oyuncu, "19 yaşında bir kızım var o da Amsterdam'da okuyor" demişti. 'Cümbüş' adlı müzik aletinin mucidi olan Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan ünlü oyuncu, "Cümbüş dükkanı Unkapanı'nda. Dayımın oğulları işletiyor. Benim cümbüşe merakım olmadı. Ailem cümbüş çalardı ben arka odaya kaçardım. Pek aileci olamadım" ifadelerini kullanmıştı. Esra Dermancıoğlu eski eşi ve kızı Refia

"KÖKÜNE KADAR HETEROYUM!" Daha önce özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum. Bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum.

"ESKİ EŞİM BENİ ALDATTI" DEMİŞTİ Ünlü oyuncu, ayrıca aldatıldığını itiraf etmişti. Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu. Bir kadın ve bir adamın sonsuza kadar beraber kalmak istemeyebileceğini söyleyen oyuncu, "Adam başkasını ister, kadın başkasını ister… Aldatma konusunun Türkiye’de bu kadar büyütülüp drama haline getirilmesi çok sinirimi bozuyor. Çok sıkışmış bir şey… İletişim yok bu konuda" ifadelerini kullanmıştı.

"ERKEĞİN ALDATMASI SORUN DEĞİL" Dermancıoğlu'nun, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir” sözleri uzun süre gündemde kalmıştı. Ünlü oyuncu ayrıca, "Bir erkek eşine gidip, ‘Ya benim canım başka kadınlar çekiyor’ diyemiyor. Diyemediği için de yalanlara, aldatmalara, arkadan iş çevirmelere başvuruyor" demişti. "TÜM MAL VARLIĞIM BİTTİ"