‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinde hayat verdiği ‘Mukaddes yenge’ karakteriyle adını duyuran oyuncu, bir arkadaşıyla canlı yayında dertleşirken, “Senin evde kocan var, ben ne yapayım? Ya keşke sevgilimden ayrılmasaydım, geçen aradım ama yok” şeklindeki sözleri dikkat çekti.