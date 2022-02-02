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Esra Dermancıoğlu'ndan 'Tarkan' itirafı

Esra Dermancıoğlu, Tarkan'a olan hayranlığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Tanışmayı çok isterim, sosyal medyadan takip ediyorum. Ara ara 'Acaba geri takip ediyor mu?' diye de bakıyorum ama sanırım sosyal medya hesabımda 'mavi tik' olmadığı için görünmüyorum" dedi

02.02.2022 - 15:50 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Bir dönem yayınlanan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı "Mukaddes Yenge" rolüyle hafızlara kazınan ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ile "Sil Baştan" gibi birçok projede rol alan Esra Dermancıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

  • "ONUNLA TANIŞMAYI ÇOK İSTERİM"

    Dermancıoğlu, meslektaşları Meriç Aral ve Efe Tunçer'in 'Teras Noir' adlı YouTube kanalına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenlerini anlatan oyuncu, ünlü şarkıcı Tarkan'a olan hayranlığını dile getirdi.

    "Onunla tanışmayı çok isterim." diyen Esra Dermancıoğlu, "Tarkan'ı sosyal medyadan takip ediyorum. Ara ara, 'Acaba geri takip ediyor mu?' diye de bakıyorum ama sanırım sosyal medya hesabımda 'mavi tik' olmadığı için görünmüyorum." ifadelerini kullandı.

  • "BENİ TAKİP EDEN PİŞMAN OLMAZ"

    Ünlü isim, ayrıca, "Aslında hatırı sayılır bir takipçim var ancak 'mavi tik'imin olmaması hoşuma gidiyor. Hatta tiksiz olmayı daha havalı buluyorum ve sosyal medyada o kadar çok takipçili olmayı biraz tehlikeli buluyorum ama beni takip eden pişman olmaz." şeklinde konuştu.

  • "KÖKÜNE KADAR HETEROYUM!"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

    Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum. Bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum.

  • "GÜLME GELİYOR"

    Erkekte ilk olarak el ve ayağa baktığını da söyleyen Esra Dermancıoğlu, "Cinsel içerikli film izler misin?" sorusuna ise, "Porno seyrettiğimde bana gülme geliyor." yanıtını vermişti.

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